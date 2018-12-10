10 Aralık 2018, 18:09
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Afganistan'da Çatışma: 2 Ölü

Afganistan

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis öldü.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis öldü.

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Kads ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Camşid Şahabi, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını söyledi.

Çatışmada 3 militanın öldürüldüğü bilgisini de aktaran Şahabi, 5 militanın yaralandığını ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 9 askerin öldüğü iddia edildi. Polis,Afganistan
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09