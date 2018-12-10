Afganistan'da Çatışma: 2 Ölü

Afganistan
'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesinde, Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis öldü.
Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların Kads ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Camşid Şahabi, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Çatışmada 3 militanın öldürüldüğü bilgisini de aktaran Şahabi, 5 militanın yaralandığını ifade etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 9 askerin öldüğü iddia edildi.
Polis,Afganistan
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:09