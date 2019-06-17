17.06.2019 14:53
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Afganistan'da çatışma: 2 ölü

Afganistan

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabz Poş ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Hoca Sabz Poş ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, militanların, Hoca Sabz Poş ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışma sırasında bir havan mermisinin Hoca Sabz Poş'un Sahrai Kale köyündeki bir eve isabet ettiğini kaydeden yetkililer, olayda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 15 sivilin yaralandığını belirtti.
Yetkililer, havan mermisinin Taliban tarafından atıldığını aktardı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Afganistan, Güncel

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