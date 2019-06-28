28.06.2019 17:12
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Afganistan'da çatışma: 8 ölü

Afganistan

Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının ardından, çıkan çatışmada 8 polisin öldüğü bildirildi.

Afganistan 'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesindeki polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırının ardından, çıkan çatışmada 8 polisin öldüğü bildirildi.
Daykundi Valisi Sayed Enver Rahmati, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kacran'ın Padagak köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından, çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 8 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Rahmati, 16 polisin de yaralandığını belirtti.
Rahmati, çatışmada ayrıca 8 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 3 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Kaynak: AA
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