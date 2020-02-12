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Afganistan'da çığ 3 can aldı

Afganistan'ın Daykundi ve Bamyan vilayetlerinde çığ düşmesi sonucu üç kişi öldü.

12.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:46Afganistan'da çığ 3 can aldı
'ın Daykundi ve Bamyan vilayetlerinde çığ düşmesi sonucu üç kişi öldü.

Daykundi Valiliği sözcüsü Sakine Ehsani, basına yaptığı açıklamada, Daykundi genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve birkaç ilçeye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.
Daykundi'nin Miramur ilçesinde bir eve çığ düşmesi sonucu yedi kişinin çığ altında kaldığını ifade eden Ehsani, beş kişinin kurtarıldığını, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Öte yandan Bamyan Afetlerle Mücadele Başkanlığı, Bamyan'ın Vers ilçesinde çığ altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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