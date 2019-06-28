28.06.2019 16:37
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Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Afganistan 'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde, cuma namazı sırasında camiye düzenlenen bombalı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Samangan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Munir Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samangan'ın Karte-i Mücahit bölgesindeki camiye yerleştirilen bombanın, cuma namazı kılınırken patlatıldığını belirtti.
Saldırıda cami imamıyla beraber 9 kişinin yaralandığını ifade eden Rahimi, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Afganistan , Güncel

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