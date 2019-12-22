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Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz

Afganistan'da Eylül ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Abdullah Abdullah, seçim sonuçlarına itiraz etti.

22.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:25 Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz
'da ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Abdullah Abdullah, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdullah Abdullah, seçimin resmi olmayan sonuçlarının "hileli ve kabul edilemez" olduğunu belirterek sonuçlara itiraz etti. Abdullah'ın seçim kampanyasını yürüten ekip tarafından yapılan açıklamada, "Ekibimiz seçim sürecinin şeffaf olması ve gerçek oylarla sahte oyların ayrılmasıyla mücadele etme konusunda kararlı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada aynı zamanda bugün yapılacak bir toplantıda atılacak bir sonraki adımın ne olacağına karar verileceği kaydedildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hawa Alam Nuristani bugün yaptığı basın açıklamasında, seçimlerde görevde bulunan Eşref Gani'nin yüzde 50.64 oy oranıyla birinci ve Abdullah Abdullah'ın yüzde 39.52 oy oranıyla ikinci olduğu, Hizb-e-İslami partisi lideri Gulbuddin Hekmatyar'ın ise oyların yüzde 3.85'ini alarak üçüncü sırada yer aldığını açıklanmıştı.

Anket sonuçlarına göre 9.4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde, Nuristani'ye göre kullanılan oy sayısı 2.7 milyonken, 1.9 milyon oy geçersiz sayıldı. Seçim Komisyonu Başkanı Nuristani sonuçların açıklanmasının ardından adayların seçimlere üç gün içinde itiraz edebileceği açıklamasını yapmıştı.

Afganistan'da Taliban rejiminin 2001'de devrilmesinden bu yana 4. kez yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimin resmi sonuçlarının, 19 Ocak 2020'de açıklanması bekleniyor. - KABİL

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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