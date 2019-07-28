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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci başladı

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci resmen başladı.

28.07.2019 16:40 Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci başladı
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci resmen başladı.
TOLOnews'da yer alan habere göre, Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın da bulunduğu 18 adayın yarışacağını duyurdu.
Seçim kampanyasının ilk gününde Cumhurbaşkanı Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah farklı etkinliklerde destekçilerine seslendi.
Kampanya sürecinin 25 Eylül'de sona ereceği belirtildi.
Seçim Komisyonu Başkanı Havva Alem Nuristani, cumhurbaşkanı adaylarının kampanyaları sırasında seçim yasasına saygı duymaları ve buna uygun hareket etmeleri gerektiğini söyledi.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.

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Kaynak: AA

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