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Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: 901 seçim merkezinden bilgi alınamıyor

Afganistan'da Taliban ve IŞİD'in tehdit ettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Afganistan Seçim Komisyonu, 4 bin 942 seçim merkezinden 901 ile iletişimlerinin koptuğunu duyurdu.

28.09.2019 18:16Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: 901 seçim merkezinden bilgi alınamıyor
Afganistan'da Taliban ve IŞİD'in tehdit ettiği cumhurbaşkanlığı seçimleri yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Afganistan Seçim Komisyonu, 4 bin 942 seçim merkezinden 901 ile iletişimlerinin koptuğunu duyurdu.

Taliban bazı seçim merkezlerine saldırılar düzenlerken 100 bine yakın güvenlik gücünün görev aldığı oylamada geniş çaplı şiddet görülmedi. Kandahar'da bir seçim merkezi yakınlarında yaşanan patlamada 15 kişi yaralandı. Toplamda seçim merkezlerini hedef alan saldırılarda en az 27 kişi yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti.
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Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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