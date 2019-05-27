Afganistan'da DEAŞ elebaşlarından biri öldürüldü

Afganistan
'ın doğusundaki Nangarhar
vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün ilçe elebaşlarından Daktar Bilal'in öldürüldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Çaparhar ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sığınaklarına yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Operasyonda örgütün ilçedeki elebaşlarından Daktar Bilal'in öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 8 DEAŞ mensubunun da hayatını kaybettiğini belirtti.
Hogyani, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatla örgüte ait önemli dokümanların da ele geçirildiğini kaydetti.
Afganistan
, Güncel
Kaynak: AA