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Afganistan'da düğünde intihar saldırısı 63 ölü, 180 yaralı

Afganistan'da düğünde intihar saldırısı 63 ölü, 180 yaralıAfganistan, (DHA)- Afganistan'da bir otelde yapılan düğünde intihar saldırısı düzenlendi.

18.08.2019 10:12
Afganistan'da düğünde intihar saldırısı 63 ölü, 180 yaralı
Afganistan'da düğünde intihar saldırısı 63 ölü, 180 yaralı
Afganistan, (DHA)- Afganistan'da bir otelde yapılan düğünde intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 63 kişi hayatını kaybederken, 180 kişi ise yaralandı.
Saldırı, başkent Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'ndeki bir düğünde düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre, saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, intihar saldırısının düğündeki insanların arasında düzenlendiğini; saldırıyı henüz üstelenen bir terör örgütünün olmadığını bildirdi.
Afganistan'da düğünde intihar saldırısı 63 ölü, 180 yaralı

Afganistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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