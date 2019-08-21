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Afganistan'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı

Afganistan'da geçtiğimiz günlerde bir oteldeki düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi yaşamını yitirmişti.

21.08.2019 13:11 Afganistan'da düğündeki saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı
Afganistan'da geçtiğimiz günlerde bir oteldeki düğünde düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi yaşamını yitirmişti. Yetkililer, saldırıda ölenlerin sayısının 80'e çıktığını duyurdu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Shahr-e Dubai Oteli'ndeki bir düğünde düzenlenen saldırıda, 63 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi ise yaralanmıştı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığı belirtildi.

Saldırıları, DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.


Görüntü Dökümü
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-Saldırının düzenlendiği otelin görüntüsü

-İnsanların panik anları



Afganistan, Dubai, Kabil, Güncel

Kaynak: DHA

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