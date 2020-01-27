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Afganistan'da düşen uçak: Ekipler bölgede (Enkaz görüntüleri ile)

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine düşen uçağın Bombardier Global Express tipi bir jet olduğunu; uçağın büyük bir bölümünün kaza sonrası yandığını duyurdu.

27.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:35Afganistan'da düşen uçak: Ekipler bölgede (Enkaz görüntüleri ile)

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine düşen uçağın Bombardier Global Express tipi bir jet olduğunu; uçağın büyük bir bölümünün kaza sonrası yandığını duyurdu.

Yerel medya, ekiplerin bölgede çalışmasının sürdüğünü; kazada hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında her hangi bir bilgi paylaşılmadığını; jetin ait olduğu firmanın da henüz açıklanmadığını duyurdu.

Afgan ajansı Pajhwok Afghan News ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Uçağın Taliban militanlarının yoğunlukta olduğu bölgeye düştüğü belirtilirken; bazı yerel medya siteleri uçağın Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne (USAF) ait olabileceğinin değerlendirildiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Enkazdan görüntüler



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Kaynak: DHA

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