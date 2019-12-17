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Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı

Yıllardır iç savaş ve kuraklığın pençesindeki Afganistan, çocuklar açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

17.12.2019 20:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:14Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı
Yıllardır iç savaş ve kuraklığın pençesindeki , çocuklar açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) raporunda, Afganistan'da 2019'un 9 ayında şiddet nedeniyle her gün ortalama 9 çocuğun hayatını kaybettiği ya da sakat kaldığı belirtildi.
Ocak-Eylül 2019 döneminde ölen ya da sakat kalan çocukların sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11 arttığı kaydedilen raporda, çocuk ölümü ve yaralanmalarının en fazla Kabil, Nangarhar, Paktiya, Helmand ve Kandahar vilayetlerinde görüldüğü vurgulandı.
Raporda, Afganistan'da 2 milyon çocuğun yetersiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle çeşitli rahatsızlıklarla mücadele ettiği, ülkedeki şiddet olaylarının etkilediği çok sayıda çocuğun psikolojik hastalıklarla boğuştuğu ifade edildi.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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