Afganistan'da Güvenlik Güçlerinin Operasyonunda 3 Sivil Öldü

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Afgan güvenlik güçlerinin Maydan Vardak vilayetinde düzenlediği operasyonda 3 sivilin öldüğü bildirildi.Maydan Vardak Valisi Muzaffaruddin Yemin, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kentin Said Abad ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.Operasyonda sivillerin yanlışlıkla hedef alındığını ifade eden Yemin, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Yemin, operasyonda 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.Teröristlerin, evleri siper olarak kullanmasının sivil ölümlerine yol açtığını dile getiren Yemin, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.