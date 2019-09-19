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Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

19.09.2019 10:58Afganistan'da hava saldırısı: 25 çiftçi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Afganistan doğusundaki Nangarhar'ın Khogyani ilçesinde yerel saatle 01.30 sularında gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 25 çiftçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırı ABD-Afganistan'ın ortak hava operasyonu neticesinde gerçekleşti.

Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Hedef DEAŞ militanlarıydı" açıklamasını yaptı. Khogyani Kaymakamı, 9 cesedin şehir merkezindeki hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İl Şura Vekili Ajmal Omar, "Çiftçiler fıstık hasatlarını toplamaya gitmek için valilikten de izin almıştı ama ne yazık ki saldırıya uğradılar" ifadelerini kullandı. - KABİL

Afganistan, Nangarhar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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