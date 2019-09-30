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Afganistan'da hava saldırısında 6 korucu öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla vurulan koruculardan altısının hayatını kaybettiği bildirildi.

30.09.2019 16:08Afganistan'da hava saldırısında 6 korucu öldü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinde güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında yanlışlıkla vurulan koruculardan altısının hayatını kaybettiği bildirildi.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik kuvvetlerinin, Taliban'a karşı yürüttüğü hava operasyonu sırasında yanlışlıkla korucuları vurduğunu söyledi.
Saldırıda altı korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, altısının yaralandığını belirtti.
Esir, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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