Haberler » Güncel » Afganistan'da 'hava saldırısında 6 sivilin öldüğü' iddiası - Haber

Afganistan'da "hava saldırısında 6 sivilin öldüğü" iddiası

Afganistan güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin öldüğü iddia edildi.

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54Afganistan'da
güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlediği hava saldırısında 6 sivilin öldüğü iddia edildi.
Hava saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, Belh vilayeti İl Şura Başkanlığı önünde protesto gösterisi düzenledi.
Protestocular adına konuşan Belh ilçesinin Buka köyü sakinlerinden Hayber Amiri, güvenlik güçlerinin Buka köyünde Taliban'a yönelik karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.
Hava saldırısında sivillerin evlerinin hedef alındığını ifade eden Amiri, saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, hava saldırısında sivillerinin ölümüyle ilgili bir heyet oluşturularak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44  Çubuklu sporcular wushu kung fu seçmelerinde madalyalarla döndü
15:44  Aksaray'da kuyuya düşen eşek AFAD ekiplerince kurtarıldı
15:43  Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında 5 sivil öldü
15:38  Kadayıfçı Sıtkı Usta bir haftalık gelirlerini depremzedelere gönderecek
15:42  KÖPRÜDEKİ İNTİHAR ANI KAMERADA
27.01.2020 15:51:38