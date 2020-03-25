Afganistan'da havan mermili saldırıda 3 sivil öldü
Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
25.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:34
Afganistan 'ın Kapisa vilayetinin Ela Say ilçesinde Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin, sivilleri taşıyan araca isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.
Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da bir polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şaik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ela Say ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin yoldan geçen araca isabet ettiğini söyledi.
Saldırıda araçtaki 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Şuriş, 2 çocuğun da yaralandığını kaydetti.
Şuriş ayrıca bölgeye giden polislere militanlar tarafından düzenlenen silahlı saldırıda da bir polisin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel