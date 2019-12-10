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Afganistan'da havan saldırısı: 25 yaralı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Çardere ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet etmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

10.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:10Afganistan'da havan saldırısı: 25 yaralı
'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Çardere ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet etmesi sonucu 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Enamuddin Rahmani, yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Çardere ilçe merkezine havan saldırısı düzenlediğini söyledi.
Çardere ilçe emniyet müdürlüğü binasına isabet eden havan mermisinin 25 kişinin yaralanmasına neden olduğunu ifade eden Rahmani, yaralılardan 21'inin güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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