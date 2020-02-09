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Afganistan'da Hazara lideri Muhakkik'in oğulları arasında çatışma

Afganistan Şii Hazaraların lideri ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkik'in oğulları arasında çıkan silahlı çatışmada, Muhakkik'in bir oğlu hayatını kaybetti.

09.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:30Afganistan'da Hazara lideri Muhakkik'in oğulları arasında çatışma
Şii Hazaraların lideri ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkik'in oğulları arasında çıkan silahlı çatışmada, Muhakkik'in bir oğlu hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Muhakkik'in başkent Kabil'deki evinde oğulları arasında silahlı çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada Muhakkik'in Muhammed Bakir adındaki bir oğlunun öldüğünü ifade eden Amini, bir oğlu ve beş akrabasının da yaralandığını belirtti.
Amini, çatışmanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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