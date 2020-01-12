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Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü

NATO bünyesinde görev yapan ABD'li iki askerin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

12.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:30Afganistan'da iki ABD askeri öldürüldü
NATO bünyesinde görev yapan ABD'li iki askerin 'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kandahar'da yol kenarına tuzaklanan bombanın, ABD askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığı belirtildi.
Açıklamada, patlamada ABD'li iki askerinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.
Kandahar Valisi Hayatullah Hayat da basına yaptığı açıklamada, patlamanın, Kandahar'ın Dand ilçesine bağlı Hakber Kariz bölgesinde yaşandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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