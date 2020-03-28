Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü

Afganistan'ın Helmand ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

28.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:44
Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü
Afganistan 'ın Helmand ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Laşkargah şehrinde bir eve yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Öte yandan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani de Nangarhar'ın Lalpur ilçesinin Serbend köyünde din alimi Mevlevi Şeydai'nin aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
Saldırıda, araçta bulunan Şeydai ile oğlunun öldüğünü ifade eden Hogyani, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, Nangarhar, Helmand, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

17:17: Minikler gökkuşağı resimleri ile umut veriyor - Haber 17:17: Akçakoca'da 65 yaş üstü vatandaşların maaşları evlerinde teslim edildi - Haber 17:17: Köylülerden jandarmaya "kolonya" sürprizi - Haber 17:17: (havadan görüntülerle) PİKNİKÇİLER GÖL KENARINA AKIN ETTİ - Haber 17:16: Talas Belediyesi, vatandaşlara 10 bin hijyen çantası dağıttı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber