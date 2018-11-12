Afganistan'da İntihar Saldırısı: 1'i Polis 6 Ölü

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:58



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:58

- Afganistan'da intihar saldırısı: 1'i polis 6 ölüKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir polis kontrol noktasında gerçekleştirilen intihar saldırısında 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir saldırgan polis kontrol noktası yakınlarında kendini havaya uçurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada 1'i polis 6 kişi hayatını kaybettiğini, aralarında 10 polis ve kadınların bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini bildirdi.Saldırgan başkent Kabil'de Finans ve Adalet Bakanlıklarının yakınında bulunan İstiklal Lisesi yakınlarındaki polis kontrol noktasında kendini patlattı.Hükümetin iki eyalette Taliban militanlarının saldırılarını önlemedeki başarısızlığını protesto etmek için Kabil'de toplanan yüzlerce göstericinin gerçekleştirdiği protesto nedeniyle bölgede bulunduğunu söyleyen Polis Sözcüsü Basir Mujahid, patlamanın 20 metre ötelerinde gerçekleştiğini söyledi. Mujahid, "4 cesedi kenara taşıdım ancak yerde daha fazlası vardı" dedi.Kabil'deki intihar saldırısında görgü tanığı Kand Aga, " Patlama sesini duyunca, bölgede bulunanların yardımına koştuk. 10- 12 kişi yerde yatıyordu ve kötü durumdaydılar. Güvenlik görevlileri ve polis olay yerine geldi, daha sonra havaya kurşun sıkıldı bu yüzden olay yerini ter etmek zorunda kaldık" dedi.Afgan yetkililer, güvenlik güçlerinin hafta sonunda Taliban militanlarıyla Ghazni ve Herat eyaletlerindeki gerçekleştirdikleri ağır çatışmalarda çok sayıda zayiat verildiğini bildirdi.