Afganistan'da İntihar Saldırısı: 43 Ölü, 82 Yaralı

20 Kasım 2018 Salı 18:41



20 Kasım 2018 Salı 18:41

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü münasebetiyle düzenlenen programa intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 43 kişi yaşamını yitirirken 24'ü ağır olmak üzere 82 kişi yaralandı.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nacib Daniş, başkent Kabil'de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü vesilesiyle yapılan anma programı kapsamında din adamlarının bulunduğu bir düğün salonu içerisinde intihar bombacısının kendini patlattığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 24'ü ağır olmak üzere 82 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL