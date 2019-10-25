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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, istihbaratçıları taşıyan araçlara yönelik düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

25.10.2019 15:30Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, istihbaratçıları taşıyan araçlara yönelik düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 4. bölgesinden geçen istihbaratçıları taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 3 istihbaratçıyla, 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 6 istihbaratçıyla, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı, Taliban üstlendi.

Afganistan, Celalabat, Nangarhar, Güncel

Kaynak: AA

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