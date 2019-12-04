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Afganistan'da Japon yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya'ya ait bir yardım kuruluşu Peace Medical Service'in (PMS) aracına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım PMS Başkanı Tetsu Nakamura da bulunuyor.

04.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:43Afganistan'da Japon yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü
'ın doğusundaki vilayetinde 'ya ait bir yardım kuruluşu Peace Medical Service'in (PMS) aracına düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım PMS Başkanı Tetsu Nakamura da bulunuyor. 73 yaşındaki Nakamura, ülkede yıllarca yaptığı yardımlarla biliniyor.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, kimliği bilinmeyen kişilerin, Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) adında bir yardım kurumunda çalışanların aracına Celalabad şehrinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
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Afganistan, Nangarhar, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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