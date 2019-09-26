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Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 15 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Dehen Dere bölgesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

26.09.2019 13:30Afganistan'da karakola Taliban saldırısı: 15 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Dehen Dere bölgesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Faryab İl Şura Başkanı Muhammed Tahir Rahmani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Dehen Dere'deki karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 15 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahmani, Taliban'ın da kayıp verdiğini söyledi.
Karakol komutanı Firoz Dehendere saldırıda 15 güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti.

Afganistan, Faryab, Güncel

Kaynak: AA

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