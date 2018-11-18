Afganistan'da Kaymakam ve Emniyet Müdürü Öldürüldü

Afganistan
'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi kaymakamı ve emniyet müdürünün, bombalı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Logar Emniyet Müdürlüğü
sözcüsü Şahpur Ahmadzey, Logar'ın Şir Dervaza bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ainuddin Han
ile ilçe Emniyet Müdürü Azizul Rahman'ı taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Ahmadzey, saldırıda kaymakam ile emniyet müdürünün yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Han,Emniyet Müdürlüğü,Afganistan
18 Kasım 2018 Pazar 10:59