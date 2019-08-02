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Afganistan'da kontrol noktalarına saldırıda 9 polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde Taliban militanlarının kontrol noktalarına saldırısı sonucu 9 polis öldü, 12 polis yaralandı.

02.08.2019 12:04 Afganistan'da kontrol noktalarına saldırıda 9 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın Daykundi vilayetinde Taliban militanlarının kontrol noktalarına saldırısı sonucu 9 polis öldü, 12 polis yaralandı.
Daykundi Valisi Muhammed Enver Rahmeti, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün gece ülkenin orta kesimindeki Nili kenti yakınlarında kontrol noktalarına saldırdığını ifade etti.
Rahmeti, saldırı sonucu 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını aktardı.
Militanların önceki gün de Daykundi'ye bağlı Kicran ilçesindeki bir kontrol noktasını hedef aldığını belirten Rahmeti, bu saldırıda da 1 polisin öldüğünü, 2 polisin yaralandığını dile getirdi.
Vali Rahmeti, saldırı sonrasında bölgeye takviye güçler gönderildiği bilgisini verdi.

Afganistan, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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