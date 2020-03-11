- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
- Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.
11.03.2020 20:03 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:03
- Afganistan 'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
KABİL - Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi. Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.
KABİL - Afganistan'da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi. Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Afganistan, Güncel
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