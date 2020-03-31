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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 174'e yükseldi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 174'e yükseldi.

31.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:14
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 174'e yükseldi
Afganistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 174'e yükseldi.
Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde daha önce 95 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 174'e çıktığını bildirdi.
Vaka sayısının 131 olduğu ülkenin İran sınırındaki Herat vilayetinin birinci sırada yer aldığını ifade eden Mayar, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.
Mayar, Afganistan vatandaşlarının İran'dan dönüşlerinin devam etmesinin Kovid-19'un yayılmasına neden olduğunu kaydetti.
Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Dört kişinin virüs nedeniyle öldüğü ülkede Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.
Bu arada ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için Afganistan'a 15 milyon dolar yardım yapılacağı bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Afganistan, Kabil, İran, Güncel
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