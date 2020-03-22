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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.

22.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:20
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 34'e yükseldi
Afganistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 34'e çıktı.

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 21 olan Kovid-19 vaka sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.
Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran 'dan döndüğünü ifade eden Firuz, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Firuz, Kovid-19 şüphesiyle onlarca kişinin karantinaya alındığını ve test sonuçlarının başkent Kabil 'den gönderilene kadar gözetimde tutulacağını kaydetti.

Kovid-19 şüphesiyle 2 Afgan milletvekilinin de karantinada olduğu bilgisini paylaşan Firuz, test sonuçlarının yakında belirleneceğini aktardı.
Vaka sayısı artabilir

Firuz, Kovid-19 vakasının arttığı Herat'ın tamamen karantinaya alınması gerektiğini vurgulayarak, "Her gün binlerce vatandaşımız İran'dan dönüyor. Bu nedenle Kovid-19 vaka sayısı önümüzdeki günlerde daha çok artabilir." ifadesini kullandı.
Bakan Firuz, halkın bu salgını ciddiye alarak olabildiğince evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktardı.
Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.
Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma saatleri de 8 saatten 5 saate indirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : fahrettin koca, Afganistan, Kabil, İran, Güncel

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