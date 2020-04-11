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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 555'e yükseldi

Afganistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 555'e yükselirken, ölü sayısı 18 oldu.

11.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:34
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 555'e yükseldi
Afganistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 555'e yükselirken, ölü sayısı 18 oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için başta başkent Kabil olmak üzere ülkenin çoğu kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini söyledi.

Ülke genelinde daha önce 423 olarak açıklanan Kovid-19 vaka sayısının 555'e çıktığını bildiren Mayar, şu ana kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 Kovid-19 hastasının da iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Mayar, Kovid-19'un Afganistan'ın tüm bölgelerine yayıldığını, bu nedenle birçok kente giriş çıkışların da yasaklandığını vurguladı.

Afganistan'da halkın sokağa çıkma yasağına uymadığını dile getiren Mayar, bu nedenle salgının her yere yayıldığının altını çizdi.

Mayar, Kovid-19 test sayısının düşük olması nedeniyle vaka sayısının da az olduğunu aktardı.
Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilirken, Nevruz ve Çiftçi Bayramı'nın yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Afganistan, Güncel
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