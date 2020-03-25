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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80'e yükseldi

Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80'e çıkarken, ölü sayısı 2 oldu.

25.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:07
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80'e çıkarken, ölü sayısı 2 oldu.
Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 34 olan Kovid-19 vaka sayısının 80'e yükseldiğini bildirdi.
Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Mayar, Kovid-19 nedeniyle ikinci ölümün de gerçekleştiğini kaydetti.
Herat'ta ilk kez sokağa çıkma yasağı
Kovid-19 vakasının en çok görüldüğü ülkenin batısındaki Herat vilayeti Valisi Abdul Kayyum Rahimi ise bugünden itibaren il genelinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.
Herat halkının kendi sağlığı için uyarılara riayet etmesi gerektiğini aktaran Rahimi, "Sokağa çıkma yasağının ilk gününde halkımız uyarılara kulak verdi, bundan sonraki günlerde de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.
Rahimi, Herat'a giriş çıkışların da sınırlandırıldığını bildirdi.
Kovid-19 vakasının artmaya başlamasıyla ülke genelinde okullar, üniversiteler ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.
Öte yandan Kovid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.
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Afganistan’da Kovid-19 vaka sayısı 80’e yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80'e yükseldi

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