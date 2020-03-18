Afganistan'da meydana gelen patlamada 1 sivil öldü
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
Afganistan 'ın batısındaki Gor vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Basın Sorumlusu Arif Abır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gor'un Tig Gulzar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Abır, patlamada 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını söyledi.
Abır, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Gor Valiliği Basın Sorumlusu Arif Abır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gor'un Tig Gulzar bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Abır, patlamada 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin de yaralandığını söyledi.
Abır, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Afganistan, Güncel
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