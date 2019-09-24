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Afganistan'da NATO askerlerine saldırı: 3 yaralı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı belirtildi.

24.09.2019 13:23Afganistan'da NATO askerlerine saldırı: 3 yaralı
Afganistan'ın Kandahar vilayetinde NATO askerlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar Havalimanı'nda bir Afgan polisinin NATO askerlerine ateş açması sonucu 3 askerin yaralandığı, NATO askerlerinin karşılık vermesi üzerine polisin öldüğü belirtildi. Afganistan'daki NATO güçlerinin 'Kararlı Destek Misyonu' tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanarak yaralanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Taliban ise 12 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

Saldırıyı üstlenen Taliban, saldırganın bir süre önce polislerin arasına yerleştirildiğini ve beklediğini iddia etti. - KANDAHAR

Afganistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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