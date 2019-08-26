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Afganistan'da NATO uçakları yanlışlıkla sivilleri hedef aldı

Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO kuvvetlerine ait uçakların yanlışlıkla sivilleri hedef aldığı bildirildi.

26.08.2019 09:40 Afganistan'da NATO uçakları yanlışlıkla sivilleri hedef aldı
Afganistan'ın Logar vilayetinde NATO kuvvetlerine ait uçakların yanlışlıkla sivilleri hedef aldığı bildirildi.
Logar il Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait uçakların, Taliban'a yönelik yürüttükleri operasyonda, Logar'ın Babus köyündeki sivillere ait evleri yanlışlıkla vurduğunu duyurdu.
Saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğünü ifade eden Stanikzey, 4 sivilin de yaralandığını belirtti.
Öte yandan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun sivillere yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.
Konuya ilişkin NATO'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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