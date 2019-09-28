Haberler » Güncel » Haber

Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.

28.09.2019 17:58Afganistan'da oy verme işlemi sona erdi
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işleminin sona ermesiyle sayıma geçildi.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçların 3 hafta sonra açıklanacağı belirtildi.
Açıklamada, ülke genelinde ciddi bir güvenlik endişesi olmasına karşın 4 bin 500 seçim merkezinde oy verme işleminin tamamlandığı kaydedildi.
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
Kayıtlı 9 milyon 600 bin seçmenin bulunduğu ülkede, 15 cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:43 Bakan Yardımcısı Dursun ve beraberindeki heyetten Tatvan ziyareti
22:41 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçın ardından
22:38 Spor denizli'de derbi heyecanı
22:37 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Yargı Reformu açıklaması
22:36 Suriyeli genç yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
22:32 Bursa çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde
22:31 Gediz'de tırnakçılık ve kapkaç yapan İran uyruklu şahıs tutuklandı