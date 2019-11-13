Haberler » Güncel » Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor - Haber

Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının "şeffaf şekilde açıklanması gerektiği" gerekçesiyle 25 vilayetteki seçim merkezinde, oyların yeniden sayılması işlemi devam ediyor.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:10Afganistan'da oylar yeniden sayılıyor
'da 28 'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının "şeffaf şekilde açıklanması gerektiği" gerekçesiyle 25 vilayetteki seçim merkezinde, oyların yeniden sayılması işlemi devam ediyor.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde oy sayım işlemlerinin 25 vilayetteki seçim merkezinde sürdüğü bildirildi.
Ülkedeki 9 vilayette ise oy sayım merkezlerinde, yeniden oy sayımına karşı çıkan adayların taraftarlarının, çalışma yapılmasını engellediği ifade edilen açıklamada, komisyonun kanuna aykırı hiçbir işlem yapmadığı kaydedildi.
Açıklamada, 14 Kasım'da açıklanması planlanan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının bir kez daha ertelenebileceği vurgulandı.
Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti.
Öte yandan Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı.
Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim
Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.
14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.
Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Hong Kong'da eylemciler polise ateşli ok fırlattı
12:33 Bilecik ayvası tezgahlarda yerini aldı
12:33 Yaralı Şahin tedavi altına alındı
12:33 "Peygamberimiz ve Aile" konferansı
12:38 Temizlik denetimi morötesi ışınlarla yapılabilecek
12:22 Ahmet Davutoğlu'nun kurmayından Karamollaoğlu'na yanıt: Tek başımıza iktidar olacağız
12:22 İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu
12:18 Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı
11:36 Tayvan, Kocaeli'de 100 milyon dolarlık çelik yatırımı yapacak
11:23 9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:40:04