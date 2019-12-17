Haberler » Güncel » Afganistan'da patlama: 10 ölü - Haber

Afganistan'da patlama: 10 ölü

Afganistan'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

17.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:30Afganistan'da patlama: 10 ölü
'ın Host vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Host'un Ali Şir ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahimi, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.
Rahimi, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiği iddiasını da gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:47 Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu', ötegezegeni 'Göktürk' oldu - Haber
13:46 Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 63 gözaltı - Haber
13:46 Öğrenciler sordu, Başkan Fadıloğlu yanıtladı - Haber
13:46 Arı üreticileri "sıcak hava"dan tedirgin - Haber
13:46 Burkina Faso'da teröristlere ait büyük bir "lojistik üs" ele geçirildi - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:47:52