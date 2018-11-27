Afganistan'da Patlama: 3 Ölü

Afganistan
'ın Gazne
şehri yakınlarında meydana gelen bombalı saldırıda 3 ABD
askeri hayatını kaybetti, 3 ABD askeri ve bir paralı asker yaralandı.
Afganistan'daki NATO Kararlı Destek Misyonu, Gazne vilayeti yakınlarında yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığı bildirdi. NATO yetkilileri ayrıca 1 paralı askerin daha yaralandığını, yaralıların olay yerinden kurtarıldıktan sonra tedavi edildiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı hayatını kaybeden askerlerin kimliğini henüz açıklamadı.
Afganistan'ın Helmand
vilayetinde Çavuş Leandro A.S. Jasso Cumartesi günü silahla vurularak öldürülmüştü. Çavuş Jasso'nun ABD ordusuyla birlikte çalışan Afgan Güvenlik Güçleri tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü düşünülüyor. Son kayıplarla birlikte Afganistan'da bu yıl öldürülen ABD askerlerinin sayısı 11'e ulaştı.
Afganistan'ın merkezindeki Gazne vilayeti Afgan birliklerinin ABD hava saldırıları ve kara kuvvetleri tarafından desteklenmesine rağmen Ağustos ayında Taliban tarafından ele geçirilmişti. Ağustos'tan bu yana, şehrin hakimiyeti Taliban ve Afgan hükumeti arasında el değiştiriyor. - KABİL
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