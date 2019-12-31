Haberler » Güncel » Afganistan'da patlama: 4 ölü - Haber

Afganistan'da patlama: 4 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

31.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:58 Afganistan'da patlama: 4 ölü
'ın güneyindeki kentinin Nava ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nava'nın Surhduz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, motorsikletin geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 sivilin öldüğünü bildirdi.
Hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden Zuvak, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini iddia etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan, Helmand, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:00   Yılbaşında hindi yerine boru ve açma kebabına yoğun talep - Haber
12:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Haber
11:58   Kartal'da istinat duvarı çöktü (2) - Haber
11:54   Açıköğretim Söyleşi Günlerinde "Transhümanistik çağdaki kaos ve pozitif psikolojik sermaye" - Haber
11:53   Engelsiz Taksi ile 5 bin 597 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 12:02:42