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Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.

27.10.2019 11:34Afganistan'da patlama: 5 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gadai Kale bölgesinde meydana gelen patlamada 5 çocuğun öldüğü bildirildi.
Emniyet yetkilileri, Faryab'ın merkezi Maymana şehri yakınında bulunan Gadai Kale bölgesine yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oyun oynadığı sırada patladığını bildirdi.
Yetkililer, patlamada 5 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydetti.
Bombanın bölgeye teröristler tarafından yerleştirildiği sanılıyor.
Patlamanın olduğu bölgede dün akşam da Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Afganistan, Faryab, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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