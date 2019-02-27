Afganistan'da Patlama: 6 Yaralı

Afganistan
'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde, motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Belh Emniyet Müdürlüğü
Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Dervazai Şadian Bölgesi'nde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiği belirtti.
Belh Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, patlamada yaralanan 6 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA