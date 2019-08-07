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- Afganistan'da Patlama: 80 Yaralı

- Afganistan'da patlama: 80 yaralıKABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 80 kişinin yaralandığı açıklandı.

07.08.2019 22:31
- Afganistan'da Patlama: 80 Yaralı
- Afganistan'da patlama: 80 yaralı
KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 80 kişinin yaralandığı açıklandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil'de patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Rahimi, "Sabah yerel saat 09.05'te bomba yüklü araç 6'ncı polis karakolunun girişini hedef aldı" dedi.
Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, "Yaralı sayısı 80'e ulaştı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da Taliban üstlendi.

Afganistan, Kabil, Güncel

Kaynak: İHA

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