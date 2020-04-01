Afganistan'da patlama: en az 7 ölü
Afganistan'ın Helmand bölgesinde patlama meydana geldiği ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
01.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:30
Afganistan 'ın Helmand bölgesinde patlama meydana geldiği ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlama, ülkenin Helmand bölgesindeki Nahr-i-Saraj şehrinde meydana geldi ve patlamada en az 7 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı patlamada, hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Afganistan, Helmand, Dünya