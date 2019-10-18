Afganistan'da patlamalar: en az 18 ölü

Afganistan'da bir camide 2 patlama meydana geldiği, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamalar, Afganistan'ın Nangarhar bölgesindeki bir camide Cuma namazı sırasında meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News'te yer alan habere göre, yerel saat ile 14.00 civarı meydana gelen 2 patlamada en az 18 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 50 kişi de yaralandı. Bir yetkilinin yaptığı açıklamada, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığı ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.