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- Afganistan'da Patlamanın Gölgesinde Bağımsızlık Töreni

- Afganistan'da patlamanın gölgesinde bağımsızlık töreniKABİL - Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulmasının 100. yıl dönümü, önceki gün Kabil'de gerçekleştirilen düğüne yapılan intihar saldırısı nedeniyle ertelendi ve gerçekleştirilen sade bir törenle 'Bağımsızlık Minaresi'ne çiçek bırakıldı.

19.08.2019 12:54
- Afganistan'da Patlamanın Gölgesinde Bağımsızlık Töreni
- Afganistan'da patlamanın gölgesinde bağımsızlık töreni
KABİL - Afganistan'ın İngiliz sömürgesinden kurtulmasının 100. yıl dönümü, önceki gün Kabil'de gerçekleştirilen düğüne yapılan intihar saldırısı nedeniyle ertelendi ve gerçekleştirilen sade bir törenle 'Bağımsızlık Minaresi'ne çiçek bırakıldı.
Afganistan'da bugün gerçekleştirilecek olan Şah Amanullah Han'ın sarayının açılış töreni ve 100. yıl kutlamaları geçtiğimiz gün 63 kişinin hayatını kaybetmesine ve 182 kişinin yaralanmasına sebep olan düğün salonundaki intihar saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından belirsiz bir tarihe ertelenmişti.
Bugün Afganistan Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Milli Savunma Bakanı Asadullah Khaled ve askerler eşliğinde 'Bağımsızlık Minaresi'ne günün anlam ve önemine binaen çiçek bırakıldı. Törene, ikinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Daneş, İcra Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Adalet Yüksek Mahkeme Başkanı, Afgan milletvekilleri, Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı, başsavcı, Şah Amanullah Han'ın kızı, cumhurbaşkanlığı danışmanları, Afganistan Ulema Ulusal Konsey Başkanı, generaller, subaylar, elçiler ve dost ülkelerin temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Gani yaptığı konuşmada, "Biz Kabil'deki saldırıda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatırası için Afganistan bağımsızlık 100. yıl dönümü törenini erteledik. Düşmanın bu yaptıklarının ve tüm yaptıklarının intikamını alacağız" dedi.
- Afganistan'da Patlamanın Gölgesinde Bağımsızlık Töreni

Afganistan, Güncel

Kaynak: İHA

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