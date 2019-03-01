Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü

Taliban militanlarının Afganistan
'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.
Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Güncel
Kaynak: AA