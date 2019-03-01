01 Mart 2019, 14:09
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Afganistan'da Polis Karakoluna Saldırı: 3 Ölü

Afganistan

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.

Taliban militanlarının Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Kuhsan ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 3 polisin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kuhsan'daki polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaralandığını ifade eden Amarhil, saldırının ardından çıkan çatışmada iki militanın da öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Güncel
Kaynak: AA