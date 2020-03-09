Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni
Afganistan, gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu. Biri, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah
09.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:17
Afganistan , gün içerisinde iki farklı cumhurbaşkanlığı yemin törenine sahne oldu.
Birisi, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah.
Birisi, 28 Eylül 2019'da yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre oyların yüzde 50,64'ünü alan Eşref Gani, diğeri, seçim sonuçlarının hile ile Gani'ye verildiğini öne süren rakibi Abdullah Abdullah.
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Afganistan'da rakip cumhurbaşkanlarından iki farklı yemin töreni
Etiketler : Afganistan, Eşref Gani, Eylül, Dünya
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